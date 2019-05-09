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2、面对父母的压力，希望尽快拿到；

3、不清楚流程以及材料该如何准备；

4、回国时间很长，忘记办理；

5、回国马上就要找工作，办给用人单位看；

6、企事业单位必须要求办理的；



◆为什么您的学位需要到使馆进行公证？

使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。

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如果您计划在国内发展，那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您应聘时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，帮您快速整合材料，让您少走弯路。

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