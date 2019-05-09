【QQ:2050843161/微:2050843161】针对原创性非常强，办理的是与学校完全百分百比例的毕业证成绩单及文凭学历：2018各国留学生教育部认证须知留学业务选择办理准则如下（工作交待、父母交待，不办不行的学历文凭）：

一、工作没有办法确定下来，回国了又要先给父母、亲戚朋友看下学历认证的情况

那么只要办理一份就读学校的毕业证成绩单即可 《请放心，我们制作的是与学校原版一模一样的》



二、回国进私企、外企、自己做生意的情况

这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外学历认证的真假，也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证成绩单即可。《请放心，我们制作的是与学校原版一模一样的》



三、回国进国企、银行等事业性单位或者考公务员的情况

办理一份毕业证成绩单，递交材料到教育部，办理真实教育部认证 教育部学历认证官网。《请放心，我们制作的是与学校原版一模一样的》



1 ：所有材料真实.但资料不全,无法提供完全齐整的原件 。（如：护照、成绩单、毕业证、回国证明等材料中有遗失的。）

2：获得真实国外最终学历学位,但国外本科学历就读经历存在问题或缺陷。 （如：国外本科是教育部不承认的，或者是联合办学项目教育部没有备案的，或者国外本科没有正常毕业的。）

3：获得真实国外最终学历学位,并取得使馆回国证明.但国内学历经历存在问题。 （如：留学时被中介欺骗提供虚假的申请材料;国内高中有残缺;在国内的本科或 大专是民办院校、部队院校等非国民教育范畴的学校。）

4：学分转移,联合办学等情况无法认证的。此要作为个案商讨。

5：在海外没有正常毕业的，想取得真实的学历认证书。

6：个人时间紧急，需要加急办理的。

7:时间紧迫，我们可以帮助你加急拿到证书。



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