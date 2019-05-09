办Deakin文凭（Deakin学位证“（扣薇：1151714174）Deakin学历证书/定制Deakin毕业证成绩单/Deakin学历学位证书/购买Deakin留服认证

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Q/微:1151714174当你不知如何给家人交代时，别人找我们办理、已得到亲人肯定！

当你在为回国担忧时，别人已在国内站稳脚跟！

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留学多年，最后却与文凭仅一步之遥。铩羽而归，如何对得起多年的青春和花费？别让愿望，等成遗憾！

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b.真实使馆认证（即留学人员回国证明），使馆存档可通过大使馆查询确认.

c.真实教育部国外学历学位认证，教育部存档，教育部留服网站100%可查.

d.留信网认证，国家专业人才认证中心颁发入库证书，留信网永久存档可查.

e.办理病假条，都是当地医院永久存档可查，可通过医院档案可查·

f.招聘中介代理：本公司诚聘各地代理人员以及留学生，如果你有业余时间，有兴趣就请联系我们，我们会给到您最好的回报！期待您的加盟：一朝办理，终身受益（本信息长期有效）互惠互利，为广大海内外学子及有需要的人士在事业上跨过这道门槛！

【我们真诚的提醒广大留学生朋友

毕业证成绩单办理流程：

1，收集客户办理信息;

2，客户付定金下单;

3，公司确认到账转制作点做电子图;电子图做好发给客户确认;

5，电子图确认好再付余款转成品部做成品;

6，成品做好拍照或者视频确认;

7，快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。

留信认证的作用

1：该专业认证可证明留学生真实留学身份。

2：同时对留学生所学专业等级给予评定。

3：国家专业人才认证中心颁发入库证书。

4：这个入网证书并且可以归档到地方

5：凡是获得留信网入网的信息将会逐步更新到个人身份内，将在公安部网内查询个人身份证信息后，同步读取人才网入库信息。

6：个人职称评审加20分。

7：个人信誉贷款加10分。

8：在国家人才网主办的全国网络招聘大会中纳入资料，供国家500强等高端企业选择人才。

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