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Metro 办UniSA毕业证书成绩单〖Q微744043126〗造假南澳大学UniSA毕业证成绩单、制作国外假文凭假学历、咨询海外学历认证、购买本科硕士学历University of South Australia

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如已删点网页快照,Q/微信744043126办理澳洲文凭，办理加拿大文凭，办理美国文凭，办理英国文凭，办理法国文凭，办理德国文凭，办理海外文凭，购买加拿大学历，购买美国学历，购买澳洲学历，购买法国学历，购买英国学历，购买德国学历，购买海外学历，办法国学位证，办澳洲学位证，办加拿大学位证，办美国学位证，办德国学位证，办英国学位证，代办美国毕业证，代办澳洲毕业证，代办加拿大毕业证，代办英国毕业证，代办法国毕业证，代办德国毕业证，代办海外毕业证，办澳洲学历证书，办美国学历证书，办英国学历证书，办加拿大学历证书，办国外假文凭找工作

一、快速办理高仿材料：
1、毕业证+成绩单+留学回国人员证明+教育部学历认证（全套留学回国必备证明材料，给父母及亲朋好友一份完美交代）；
2、雅思、托福，OFFER，在读证明，学生卡等留学相关材料（申请学校、转学，甚至是申请工签都可以用到）。
注：上述高仿材料，随时都可以安排办理，毕业证成绩单，学校，专业，学位，毕业时间都可以根据客户要求安排。

二、办理流程：
1、收集客户办理信息；
2、客户付定金下单；
3、公司确认到账转制作点做电子图；
4、电子图做好发给客户确认；
5、电子图确认好转成品部做成品；
6、成品做好拍照或者视频确认再付余款；
7、快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。

三、真实网上可查的证明材料
1、教育部学历学位认证，留服官网真实存档可查，永久存档。
2、留学回国人员证明（使馆认证），使馆网站真实存档可查。
3、留信网认证真实永久可查。

四、办理流程
1、客户提供相关材料，确定客户办理信息，给出最佳操作方案；
2、补充毕业证成绩单等相关材料；
3、官网注册申请账号，付定金；
4、预约递交时间递交毕业证成绩单等材料；
5、等待结果，完成结果书邮寄给客户
6、客户确认收到结果，付余款。

五、特别关注：业务选择办理准则
1、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况 、只需要办理一份文凭。
2、回国后选择的工作单位性质为中小型私营企业、外企、家族企业、创业者也可只需要办理一份文凭，因为这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假，也不需要提供真实教育部认证，鉴于此：办理一份毕业证成绩单即可。
3、回国进国企、银行等事业性单位或者考公务员的情况 办理一份毕业证成绩单，递交材料到教育部，办理真实教育部认证。
深洋教育，实体公司，注册经营，质量保证，可视频看样本工艺质量。联系顾问：Mark QQ/微信:744043126
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