境外学历认证加拿大uOttawa（毕业证书!!微信 QQ:770882133）办理渥太华大学毕业证成绩单 uOttawa- 国内留信网认证， 真实大使馆认证， 录取通知书 ，学历学位认证， 成绩单 University of Ottawa

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★★毕业証.成绩单.真实使馆认証.本科硕士学位证.真实学历认证.教育部认留服証.留信网认证.回国人员认证



【真实使馆认证（留学人员回国证明），使馆存档可通过大使馆查询确认】



【真实教育部学历认证，教育部存档，教育部留服网站100%可查】1.收集客户基本信息！



★★留信认证，留学生信息网站永久存档可查

合理推荐业务：

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4.如果您只是为了的应付父母亲戚朋友，那么办理一份学位即可



5.如果您是为了回国找工作，只是进私营企业或者外企，那么办理一份学位即可，因为私营企业或者外企是不能查询学位真假的！



6.如果您是要进国企 银行 事业单位 考公务员等就需办理真实教育部学历认证！明办理咨询。基于国内鼓励留学生回国就业、创业的政策，

以及大批留学生归国立业之大优势。本公司一直朝着智力密集型的方向转型，建立了一个专业化的由归国留学生组成的专业顾问团队为中心，

公司核心部分包括：咨询服务部门、营销部门、运作部、顾问团队共同协作的服务体系。



★业务选择办理准则★

一、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况，办理一份就读学校的毕业证文凭即可

二、回国进私企、外企、自己做生意的情况，这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假，

也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证即可



三、进国企，银行，事业单位，考公务员等等，这些单位是必需要提供真实教育部认证的，办理教育部认证所需资料众多且烦琐

，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，快捷的绿色通道帮您快速整合材料，让您少走弯路。



★关于学历认证的小知识：

国外学历学位认证，作为留学生回国后就业、落户、升学必须提交的证明材料，国家虽然没有明文的规定，留学生回国后必须办理，属于自愿行为，

不强制要求。但是根据国家部委和国务院学位办的相关规定：认证是留学生回国报考公务员，进入国家机关、事业单位，高等教育考试，大型外企等入职时必须提供的国外文凭的证明材料，

不仅关系着留学生回国后的就业，更是影响着落户、升学，甚至留学生往后申请海外高层次人才科研启动基金的有力凭据。



如果您处于一下几种情况：

1：留学期间由于种种原因没有毕业，无法获得加拿大大学毕业证书。



2：留学生取得学历的学校不被国家教育部认可，因此取得的学历学位也不会被认可。



3：留学生提供的认证材料不真实，不完整 留学生在加拿大的学习居留时间不符合标准



4：留学生前置学历存在问题，不被教育部认可。



5：留学生存在转学分的情况，转学分不被认可。



如果您处于以上几种情况，自己贸然去申请认证,您必然不会被通过，甚至连递交材料都无法完成，教育部留服不会受理。

更有甚者，因为您提供假的材料，最后被拉入认证黑名单，以后再想认证，简直是比登天还难了。



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可签订合同，会陪同客户一起到教育部认证窗口递交认证材料