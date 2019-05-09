澳洲大学挂科GPA低怎么办联系QQ1252839746澳洲的留学生什么情况下会收到Show cause？如果学生连续两学期fail大于等于50%的课程，也就是说在一学期选修四门课，若连续两学期挂掉一半，或者是同一门必修课double fail，也就是挂掉两次，就会收到澳洲大学的开除警告，在这种情况下该如何应对让很多留学生束手无策，是就此无法毕业还是另寻他路完成学业，每个人都有每个人的选择。



澳洲留学挂科错过Show cause申诉时间被开除怎么办



Grace在澳洲读大三，就遇到了类似的情况。一直向往澳洲明媚的阳光，白色沙滩，湛蓝透明的海水，浪漫的棕榈林，神秘而深邃的大海，五彩斑斓的海底世界。去澳洲留学一直是她无限向往的。



高中起就在计划要去澳洲。先是在昆士兰一所大学读完预科，紧接着进入计算机专业本科学习，在澳洲的留学生活就这样有序的进行着。正式的专业课并没有想象中那么轻松，大二挂了三门课给小妍增加了很大的压力，因为没有补考，掏了昂贵的重修费，其中一门必修课依然没有通过，出现了double fail。收到了学校的show cause通知，给了20天的Appeal申诉时间，那段时间因为回国查看到邮件时错过了回复时间。迎来的就是excluded，这让一向开朗的的Grace也陷入了焦急状态。但是学校这边已经不再给机会。并且三年之内都没办法继续回澳洲学习，这对22岁的小姑娘来说无疑是个沉重的打击。



在父母的鼓励下，Grace重整旗鼓，想能够拿到一个认可的学历，然后好好的在国内开始工作。鉴于这种迫切的愿望，Grace只好选择Google上找到QQ1252839746在技术提供的参考下修改数据库成绩数据解决double fail的困扰。

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澳洲留学出现以下几点的都很有可能收到Show Cause：?同一门学科两次不及格(Double Fail)；?连续两个学期Fail50%或以上（悉尼大学如果一个学期Fail40%以上就会面临解释）；?一个学期平均分没有达到50分；?违反了之前约定的注册条件Enrolment Condition；?无法在被允许的最大时间内完成课程。



因此留学期间千万不要掉以轻心，即使回国度假也需要及时注意信息，以免延误时机。