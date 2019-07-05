【新鑫教育咨询实体公司】留学生归国服务中心面向美国英国澳洲加拿大留学生提供以下服务:

1.毕业证成绩单/留信网认证/使馆认证/教育部认证/雅思托福成绩单/学生卡。

2.留信网认证(留学生入职、提干、定岗、加薪、升职、评定等级是使用)

3.真实使馆认证(即留学回国人员证明,不成功不收费)

4.真实教育部学历学位认证（教育部留学服务中心、官网永久存档可查）

5.办理各国各大学文凭，从防伪到印刷，从水印到钢印烫金，与学校100%相同。

6.一对一专业服务,可全程监控跟踪进度。

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如果您处于以下几种情况：

◇在校期间，因各种原因未能顺利毕业,拿不到官方毕业证

◇面对父母的压力，希望尽快拿到；

◇不清楚认证流程以及材料该如何准备；

◇回国时间很长，忘记办理；

◇回国马上就要找工作，给用人单位提供；

◇企事业单位必须要求办理的

◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口

◇申请留学生创业基金

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Q\微信969686393您是否因为中途辍学、挂科而没有正常毕业Q\微信969686393您是否因为递交材料不齐而被拒之门外Q\微信969686393您是否因没正常毕业而导致回国得不到教育部认证

Q\微信969686393在校挂科了不想读了、成绩不理想怎么办Q\微信969686393找工 作没有文凭怎么办Q\微信969686393办理本科/研究生文凭Q\微信969686393有本科却要求硕士又怎么办

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