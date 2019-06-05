澳洲毕业证书昆士兰科技大学毕业证书Q/微457202606QUT毕业证书澳洲高仿成绩单澳洲学历认证澳洲托福成绩单办澳洲可查毕业证书澳洲本科毕业证书澳洲硕士毕业证书Queensland University of Technology

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二、回国进私企、外企、自己做生意的情况，这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查



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国外学历学位认证也越来越被企业重视，得到了社会普遍的认可，成为留学生回国报考公务员，进入国



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高等教育考试等都必须提交的的证明材料，在此类单位职位升迁和调整时也必须向人事部门提供学历认



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由此可见留学生学历学位认证的重要性。【学历认证顾问QQ微信457202606】

不在认证范围的情况举例：

1.您在国外学习，因为各种原因没有取得国外的学历，拿不到学校颁发的毕业证；

2.您就读的联合办学项目，没有在教育部备案，或者不被认可的联合办学模式；

3.您护照上签证时间与您所在学校的教育时间不相符合，也不在认证范围；

4.您就读的学校没有在教育部公布认可的学校名单范围内，也不认可。【学历认证顾问QQ微信457202606】



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