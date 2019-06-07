留服回国加拿大UdeM毕业/证书q薇770882133办理蒙特利尔大学毕业/证成绩单,代办UdeM真实留信网认/证真实使馆认证录取通知书真实使馆认证雅思托福成绩单真实使馆认 University of Montreal

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【真实使馆认证（留学人员回国证明），使馆存档可通过大使馆查询确认】



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4.如果您只是为了的应付父母亲戚朋友，那么办理一份学位即可



5.如果您是为了回国找工作，只是进私营企业或者外企，那么办理一份学位即可，因为私营企业或者外企是不能查询学位真假的！



6.如果您是要进国企 银行 事业单位 考公务员等就需办理真实教育部学历认证！明办理咨询。基于国内鼓励留学生回国就业、创业的政策，

以及大批留学生归国立业之大优势。本公司一直朝着智力密集型的方向转型，建立了一个专业化的由归国留学生组成的专业顾问团队为中心，

公司核心部分包括：咨询服务部门、营销部门、运作部、顾问团队共同协作的服务体系。



★业务选择办理准则★

一、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况，办理一份就读学校的毕业证文凭即可

二、回国进私企、外企、自己做生意的情况，这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假，

也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证即可



三、进国企，银行，事业单位，考公务员等等，这些单位是必需要提供真实教育部认证的，办理教育部认证所需资料众多且烦琐

，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，快捷的绿色通道帮您快速整合材料，让您少走弯路。



★关于学历认证的小知识：

国外学历学位认证，作为留学生回国后就业、落户、升学必须提交的证明材料，国家虽然没有明文的规定，留学生回国后必须办理，属于自愿行为，

不强制要求。但是根据国家部委和国务院学位办的相关规定：认证是留学生回国报考公务员，进入国家机关、事业单位，高等教育考试，大型外企等入职时必须提供的国外文凭的证明材料，

不仅关系着留学生回国后的就业，更是影响着落户、升学，甚至留学生往后申请海外高层次人才科研启动基金的有力凭据。



如果您处于一下几种情况：

1：留学期间由于种种原因没有毕业，无法获得加拿大大学毕业证书。



2：留学生取得学历的学校不被国家教育部认可，因此取得的学历学位也不会被认可。



3：留学生提供的认证材料不真实，不完整 留学生在加拿大的学习居留时间不符合标准



4：留学生前置学历存在问题，不被教育部认可。



5：留学生存在转学分的情况，转学分不被认可。



如果您处于以上几种情况，自己贸然去申请认证,您必然不会被通过，甚至连递交材料都无法完成，教育部留服不会受理。

更有甚者，因为您提供假的材料，最后被拉入认证黑名单，以后再想认证，简直是比登天还难了。



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