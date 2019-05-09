★★海通教育★★是一家专业面向“英国，美国，加拿大，澳洲”等国的学历认证中心，长期专业为留学生解决毕业难的问题。本公司长期和教育部以及各国使馆合作，拥有强大的背景与后台，保持着信誉优良的关系网络。使馆回国人员留学证明和教育部认证完全按照正规程序，时间办理，客户可预约来公司面谈，有专业的教育咨询顾问实行一对一服务！也可随我司工作人员一同前往教育部窗口递交材料，更有保障，更放心。【海通教育】为您回国发展扫除一切后顾之忧！

主营项目：

◆办理真实使馆公证（即留学回国人员证明，免费申请货后付款，不成功不收费!!!）

◆办理教育部国外学历学位认证。（网上可查，永久存档，快速稳妥，回国发展，考公务员，落户，进国企，外企，创业，无忧愁）

◆办理各国各大学文凭（世界名校一对一专业服务，可全程监控跟踪进度）

◆提供整套申请学校材料

◆全套服务：毕业证，成绩单，真实使馆公证，真实教育部认证让您回国发展信心十足！

◆可以提供钢印，水印，烫金，激光防伪，凹凸版，最新版的毕业证，百分之百让您绝对满意，设计，印刷，DHL快递;毕业证，成绩单7个工作日，真实大使馆教育部认证2个月。

◆主营国家：？？？？英国美国加拿大澳大利亚新西兰

【郑重声明：自主研发生产，规范市场价格，质量满意为止】专业办理使馆及教育部认证100％可查永久存档！一次办理，终生有效，快速专业，诚信可靠。



我们真诚的提醒广大留学生朋友：

一。本行业市场混乱，不要只贪图便宜，无论是真实版还是顶级1：1复制版，都会有相应的成本在里面，我们绝对保证一分钱一分货！

二。真实的使馆认证及教育部认证，公司完全按照正规的流程手续办理。可自行前往北京教育部窗口递交与拿结果！目前有一些同行所办理出来的认证只可在虚假网站查询1-3个月左右的时间，并不是教育部官网，也不可能永久存档。那样是对学生的不负责任，在办理的时候一定要慎重！

三。随时可以监视进度，我们会让您清楚看到，你所投入的每一分钱都能够确实得到回报，若您认为不值得，完全可以中止付款。

1.“留学回国人员证明”是什么

此证明是中国驻澳大利亚领馆（驻英国，美国，加拿大，澳大利亚，新西兰使馆）教育组出具的您曾在英国，美国，加拿大，澳洲，新西兰等国留学的凭据，是我们留学生在国外学习工作的唯一官方凭证。

用处

1）回国后办理学历学位认证的重要材料之一，也因此成为回国找工作时的必备材料。没有这份证明，您在国外的学历很可能在应聘时得不到认可。

2）出示归国留学证明，才能享受国家给予归国留学人员的优惠待遇：比如在北京，上海落户，申请创业资金（上海给予软件，薪片类创业基金，北京也给予各种优惠税收和场地免租等，各个地区有个别差异）。

3）可购买免税汽车，享受税收优惠（虽然关税逐渐降低，但可免购置费等费用）

4）证明您曾在国外留学，值得永久保留。

3.为什么您的学位需要在国内教育部进一步认证？

如果您计划在国内发展，那么办理国内教育部认证是必不可少的。一般企事业用人单位在您入职时都会需要您提供这个认证。办理教育部认证的前提是您必须已经获得了驻外使馆开据的“归国人员证明”也就是所谓的使馆公证。办理教育部认证所需资料众多且烦琐，所有材料您都必须提供原件。相关部门会对您提供的材料一一核实，等待时间会比较漫长。

联系人：科里

QQ /微信：1493627070（敬请保留此联系方式，以备用！如有不在线请给我留言！我们将在第一时间给您回复！谢谢）