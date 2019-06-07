美国文凭认证代办Vandy范德堡大学毕业证书【Q/微信744043126】办美国Vandy学历，伪造毕业证做假文凭，买卖国外学历包邮国外文凭，制作电子版毕业证Vanderbilt University

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一、快速办理高仿材料：

1、毕业证+成绩单+留学回国人员证明+教育部学历认证（全套留学回国必备证明材料，给父母及亲朋好友一份完美交代）；

2、雅思、托福，OFFER，在读证明，学生卡等留学相关材料（申请学校、转学，甚至是申请工签都可以用到）。

注：上述高仿材料，随时都可以安排办理，毕业证成绩单，学校，专业，学位，毕业时间都可以根据客户要求安排。



二、办理流程：

1、收集客户办理信息；

2、客户付定金下单；

3、公司确认到账转制作点做电子图；

4、电子图做好发给客户确认；

5、电子图确认好转成品部做成品；

6、成品做好拍照或者视频确认再付余款；

7、快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。



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三、真实网上可查的证明材料

1、教育部学历学位认证，留服官网真实存档可查，永久存档。

2、留学回国人员证明（使馆认证），使馆网站真实存档可查



四、办理流程

1、客户提供相关材料，确定客户办理信息，给出最佳操作方案；

2、补充毕业证成绩单等相关材料；

3、留服官网注册申请账号，付定金；

4、预约递交时间，公司人员陪同客户本人一起去留服递交材料；

5、等待结果，完成结果书留服直接邮寄给客户

6、客户确认收到结果，付余款。



五、业务选择办理准则

1、工作未确定回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况。办理一份就读学校的毕业证文凭即可

2、回国进私企、外企、自己做生意的情况这些单位是不查询毕业证真伪的而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假也不需要提供真实教育部认证。鉴于此办理一份毕业证即可

3、进国企银行事业单位考公务员等等这些单位是必需要提供真实教育部认证的办理教育部认证所需资料众多且烦琐所有材料您都必须提供原件我们凭借丰富的经验快捷的绿色通道帮您快速整合材料让您少走弯路

我们对海外大学及学院的毕业证成绩单所使用的材料，尺寸大小，防伪结构（包括：隐形水印，阴影底纹，钢印LOGO烫金烫银，LOGO烫金烫银复合重叠。

文字图案浮雕，激光镭射，紫外荧光，温感，复印防伪）都有原版本文,凭对照。质量得到了广大海外客户群体的认可，同时和海外学校留学中介，

同时能做到与时俱进，及时掌握各大院校的（毕 业证，成绩单，资格证，学生卡，结业证，录取通知书，在读证明等相关材料）的版本更新信息，

能够在第一时间掌握最新的海外学历文凭的样版，尺寸大小，纸张材质，防伪技术等等，并在第一时间收集到原版 实物，以求达到客户的需求。



我们的优势：

[效率优势]保证在约定的时间内完成任务，支持视频语音电话查询完成进度。

[品质优势]与学校颁发的相关证件1:1纸质尺寸制定（定期向各大院校毕业生购买最新版本毕业证成绩单保证您拿到的是学校内部最新版本毕业证成绩单）

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