？美国留学考试作弊/挂科导致GPA低被开除怎么办本科不能毕业+ Q：575121832

GPA的评估源自数年的连贯考核，这就要求学生在考试和随堂测验取得高分之外，还要保持出勤率，长期优异的课堂表现和按时递交作业与学习报告。绩点的上涨绝非一朝一夕之功，更不是一次大考就可扭转的。这与中国有着很大的不同！



美国大学成绩采用的是加权平均算法比如说期末考试一般占得最多，达到40％;期中考试也很重要，达到25％;学期末要交一篇论文，占分15％;平时作业难度不大，仅占10％;出勤率也是对学生的基本要求，占分10％假设期末考了90分，期中考了85分，纸得到80分，平时作业100分，一学期出席全勤，按照上面分配的百分比，这个学生的最终成绩是9040％+ 8525％+ 8015％+ 10010％+ 100 * 10％= 89.25，转化成字母成绩等级（字母等级）是按照分档。比如90分以上对应的等级是阿和A-; 80〜89分对应的B +，B，B-; 70〜79分对应C +和C。; 60〜69分对应C-，d +，d; 60分以下是女，不及格



美国留学条件GPA不达标，签证和学习资格不保

国际学生的F1签证合法性与GPA直接挂钩。本科GPA不足2.0，研究生不足3.0的学生会被勒令退学！这样的事情非常多，举一个例子，有一名本科学习生物的同学在进入药学院攻读研究生时，因为专业转换和英语写作技巧匮乏，即使自己万分努力成绩依然不理想，GPA不满3分，随即便被学校告知，如果不能提高成绩将被劝退。万幸的是，经导师推荐该同学转到生物系学习，回归本专业的他虽然逃脱了失学的危险，但也要重读研一，浪费了不少时间和学费。但这就是国外大学所谓“宽进严出”的机制。



美国留学条件GPA是升学就业敲门砖

3.0以下的GPA基本让留学生与优秀大学失之交臂。根据官方公布的已录取学生数据，麻省大学阿姆赫斯特校区所录取本科学生的平均GPA达到3.73。可见，想要进入好的学校，没有过硬的GPA会非常艰难。除了升学，美国企业在招聘时，都要求申请人填写上一个教育项目里取得的GPA，这在中国职场并不常见。美国企业习惯根据在校成绩来衡量学生的学习态度和专业技能。由此看来，GPA分数的高低对学生的未来发展至关重要。

一些到美国留学的学生为了获得更高的GPA费尽心思，甚至放弃一些不易拿甲的课程，转而选修相对简单的科目，此举有投机取巧之嫌。要知道在申请美国大学时，所修课程的难度也是招生官要考查的因素之一。其实，一个近乎满分的GPA并不代表最高竞争力，GPA也只是众多参数中的一个。

即使GPA不占优势的学生也可以通过其他方面给自己加分，如论文，社团活动，实习经历，竞赛证书，老师推荐信等等。不过对于每一个留学生来说，维持高GPA是留学成功的根本，对待GPA的心态是万万不能放松的。



美国留学条件GPA是一切奖项荣誉的门槛

在美国，大部分学校的奖学金和荣誉称号对GPA都有不同程度的门槛要求，没有3.4 3.5或是GPA的，国际学生申请奖学金是基本没有希望的。而毕业时，达到一定GPA的学生才有被有贡荣誉毕业生称号的可能。还有些荣誉奖项意义重大，比如着名的“phi beta kappa society”（美国优等生联谊会），会员包括17位美国总统在内的各类社会名流，该社团每年会从全美顶尖大学招聘优秀学生，GPA达3.75以上才有机会入选。一旦通过选拔加入这个社团，已经证明了自己出色的能力，一脚迈进了成功的大门。



美国留学条件GAP是加入学术团体，研究项目的必备资格

进入美国大学以后，如需报名参加学术团体，项目研究或是申请助教岗位，学校对GPA也有相应限制有这样一个例子：麻省大学波士顿校区的ģ同学长期辅导美国同学学习中文，因此中文系主任非常想聘请摹同学担任助教。可惜摹同学由于第一学年GPA不足3.0，不满足学校聘请助教的要求，因此即使中文系主任极力推荐，G同学也只能无奈错失良机！

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