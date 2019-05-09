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一：回国证明的用途：
《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。
二：教育部认证的用途：
如果您计划在国内发展，那么办理国内教育部认证是必不可少的。事业性用人单位如银行，国企，公务员，在您应聘时都会需要您提供这个认证。其他私营、外企企业，无需提供！办理教育部认证所需资料众多且烦琐，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，帮您快速整合材料，让您少走弯路。
深洋教育专业为您服务。
特别关注：【业务选择办理准则】
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办理一份就读学校的毕业证成绩单即可
二、回国进私企、外企、自己做生意的情况
这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外学历认证的真假，也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证成绩单即可
三、回国进国企、银行等事业性单位或者考公务员的情况
办理一份毕业证成绩单，递交材料到教育部，办理真实教育部认证 教育部学历认证官网：
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