补办Curtin毕业证成绩单Q/微457202606科廷大学毕业证学位证文凭学历认证留学认证教育部认证1:1制作电子图修改GPA成绩Curtin University

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一、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况，办理一份就读学校的毕业证文凭即可

二、回国进私企、外企、自己做生意的情况，这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查



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国外留学生学历学位认证是留学生圈子公认的难点，虽然国外学历学位认证不具有强制性，国家也没有



明文的规定，

留学生回国后，国外学历学位证书必须要认证。然而，随着近年来，留学人数的增多，企业在使用国归



时越来越谨慎，

国外学历学位认证也越来越被企业重视，得到了社会普遍的认可，成为留学生回国报考公务员，进入国



家事业单位，

高等教育考试等都必须提交的的证明材料，在此类单位职位升迁和调整时也必须向人事部门提供学历认



证。

由此可见留学生学历学位认证的重要性。【学历认证顾问QQ微信457202606】

不在认证范围的情况举例：

1.您在国外学习，因为各种原因没有取得国外的学历，拿不到学校颁发的毕业证；

2.您就读的联合办学项目，没有在教育部备案，或者不被认可的联合办学模式；

3.您护照上签证时间与您所在学校的教育时间不相符合，也不在认证范围；

4.您就读的学校没有在教育部公布认可的学校名单范围内，也不认可。【学历认证顾问QQ微信457202606】



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