购买国外文凭&买国外学历&办美国学位证&国外成绩单Q薇501058216&做约翰霍普金斯大学JHU毕业证成绩单代办JHU本科文凭&代办JHU学位认证办使馆认证留信认证Johns Hopkins University

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国外留学不能毕业，就拿不到学位，拿不到学位回国就不能进行国外学历学位认证，不能进行认证更没办法进入国企事业单位，更好的岗位工作。



因为各种原因导致不能顺利毕业拿不到学位，回国不能进行学历认证，你该怎么办呢？拿不到学位，不能进行国外学历学位认证，拿不到认证书，就不能顺利进入企事业单位！眼看家人满怀期待，甚至托关系找各种好的工作，结果却因为自己不能顺利毕业拿不到学位，而颜面尽失......



小伙伴大多都是怀揣梦想来到海外，若不能顺利毕业拿不到学位，有何脸面回国，只好暂时用各种办法和理由呆在国外。但内心深处谁没有回家的冲动呢？如果选择继续待在国外呆着，倒还不如想想其他办法来解决.特别是以下这类留学生群体：

一．部分院校导师亚裔歧视不能毕业



二．考试挂科不能毕业拿不到学位



三．毕业论文不过不能毕业拿不到学位



四．违反校规被开除不能毕业拿不到学位



五．考试成绩差不能毕业拿不到学位



六．GPA低被学校劝退会开除拿不到学位



留学生都会遇到类似的情况导致不能顺利毕业，咨询顾问专业解决国外留学生疑难问题，反问道：你的留学生涯该怎么办呢？你甘心成为伪海归吗？



如果是你？你就愿意这样放弃自己的学业垂头丧气回国吗？



如果是你？受到导师的不公平对待而拿不到学位，你甘心吗？



如果是你？你会愿意多浪费几年的青春去换一份学士学位吗？



如果是你？你甘心拿不到学历认证浑浑噩噩虚度余生吗？加我QQ/微信：501058216

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★真实教育部认证，教育部存档，中国教育部留学服务中心认证（即教育部留服认证）网站100%可查.

★真实使馆认证（即留学人员回国证明），使馆存档可通过大使馆查询确认.

★留信网认证，国家专业人才认证中心颁发入库证书，留信网永久存档可查.

◆为什么您的学位需要到使馆进行公证？

使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。

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