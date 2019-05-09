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“先生，现在我比以前更加爱你，现在我对你可以真正地有用，而以前你却处在骄傲的不依靠人的状态，除了做赏赐者和保护人以外，不屑扮演其他角色。”
一个流浪者要安顿下来，或者一个罪人要悔改，不应当依赖他的同类。无论男女，人都难免一死，哲学家们会在智慧面前犹豫，基督徒会在德行面前犹豫。如果你有认识的人曾经遭过罪，就让他从高于他的同类那儿，获得修正的力量，安慰的治疗。
对我来说，生命似乎太短暂了，不应用来结仇与记恨。人生在世，谁都会犯错与犯罪，而且必定如此，但我相信，很快就会有这么一天，我们在摆脱腐坏的躯体的同时，也会摆脱这些罪过。
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