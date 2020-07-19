https://www.thecable.ng/cbn-asks-banks-to-take-over-electricity-bills-collection-from-discos?__cf_chl_jschl_tk__=0b155a7b6d98cff187b8769e705718d57155f1b1-1598335060-0-AdT0jYA6ycBR4ptfcIH1vKdh2prVJbjmStXnD8k7pzCm9QBsCACusjt-UqCFKxLlWbGkswJe9kcVl3dLZ6A0wtaojfb_jSIIhIChnjR027ejGSIKEdf_LeLKrM8AvPhVMv4ZXkN-rA5eCv0A-ulor8fc9o0IYGJX7Ye8JgmLTl5QsbsEjwrOwGoJjJ1JeoRFipLgDwbEw43Lzt-ODzSmvVxqnS9n1aEjBjRYWy_zhC_mkpM0WrMGzVdSJfz-gReqMhoNGX2VsrJZywUEdi5wQbwRwBJ9hawqX7G93vJmOuH2wSxSFWQFi5OzlGoHqGFOSrnBTGT6J-EmC8Ykk0ipultQgSE-S46YHnKxqyS99kmq
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