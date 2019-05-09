Monash毕业证本科毕业证硕士毕业证Q/微457202606莫纳什大学毕业证成绩单留信认证教育部认证1:1制作电子图修改GPA分数Monash University

学历怎么认证？【Q/微信:457202606】1：挂科了，不想读了，成绩不理想怎么办？？ 2：找工作没有文凭怎么办？有本科却要求硕士又怎么办？ 3：打算回国了，找工作的时候，需要提供学历学位证书怎么办？



咨询：办理毕业证成绩单、教育部学历认证、学历文凭、使馆认证/留学回国人员证明、录取通知书、Offer、在读证明、雅思托福成绩单、网上存档永久可查！



一、认证流程：

收集资料→顾问审核评估出方案→确认认证方案→补充材料(毕 业证成绩单）→注册认证账号→递交认证材料→认证评估完成→邮寄领取教育部认证书

留学生学历认时所需材料

1. 一张二寸彩色证件照片;

2. 在国外获得的所有学位证书或高等教育文凭正本原件及复印件;

3. 需认证学位的完整、正式成绩单原件及复印件;国外研究学位获得者，需提供学校开具的官方证明信原件及复印件，证明信内容涉及学习起止日期，研究方向，所授予学位等信息(注意：硕士及以上毕业的学生可以能还需毕业论文内容);

4. 需认证的国外证书和成绩单或研究证明的中文翻译件原件(须经正规翻译机构(公司)进行翻译，个人翻译无效);

5. 申请者留学期间所有护照(含所有留学期间的签证记录及出入境记录)原件及复印件

6. 中国驻外使(领)馆开具的《留学回国人员证明》原件及复印件;

7. 出国前最后高等教育文凭原件及复印件

二、留学生学历认证时间

受理教育部留学生学历学位认证从接受申请到认证结果下来，留学生学历认证时间一般情况为2至3个月的周期，特殊情况除外，这是难以预料的，但多数不会超过这个周期。（可加急办理）

留学生学历无法认证包括以下原因（如果有第7点问题的可以找我Q.Q/微.信457202606）

1.外语补习和攻读其他非正规课程(如短期进修)所获得的结业证书;

2. 进修人员和访问学者的研究经历证明;

3.未经国务院学位委员会办公室批准的中外合作办学所颁发的国外学位证书;

4. 未经省、直辖市一级教育主管部门批准的学士学位以下(不含学士)层次中外合作办学项目取得的毕业文凭;

5.函授取得的国外学历、学位证书;

6.非学术性国外荣誉称号或学位证书。

7.未能正常毕业，论文未通过，毕 业证得了diploma，成绩单或毕 业证遗失，护照签证时间不足，护照签证遗失，前置学历问题，学校不被认可！