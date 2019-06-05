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◇面对父母的压力，希望尽快拿到；

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二.真实使馆公证(即留学回国人员证明,不成功不收费)

三.真实教育部学历学位认证（教育部存档！教育部留服网站永久可查）

四.办理各国各大学文凭(一对一专业服务,可全程监控跟踪进度)



如果您处于以下几种情况：

◇在校期间，因各种原因未能顺利毕业……拿不到官方毕业证

◇面对父母的压力，希望尽快拿到；

◇不清楚认证流程以及材料该如何准备；

◇回国时间很长，忘记办理；

◇回国马上就要找工作，办给用人单位看；

◇企事业单位必须要求办理的

◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口

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◆为什么您的学位需要到使馆进行公证？

使馆教育处开具的《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。

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