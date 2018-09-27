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Auction Of Bags Of Rice And Groundnut Oil Is Up Again.At a Cheaper Rate.
[*]Kings Oil=N7,500
[*]Elephant Gold=N8,000
[*]Mama Africa=N8,000
[*]Mama Gold=N8,000
[*]Royal Stallion=N8,000
[*]Rising Sun=N8,000
[*]Royal Crown=N8,000
[*]Super Eagle=N8,000
[*]Cap Rice=N8,000
[*]Tomato Rice=N8,000
Royal umbrella=N8,000
Otunba=N8,000
NOTE:-N1,000 is the cost of delivery charges per bag.:-Kindly Contact on 08108213080.