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Royal umbrella=7,500
Mama Gold=7,500
Royal stallion=7,500
Otunba=7,500
Rising sun=7,500
Special rice=7,500
Mama Africa=7,500
Royal crown=7,500
Ade Brazil=7,500
Elephant Gold=7,500
Super eagle=7,500
Caprice =7,500
NOTE: TRANSPORTATION CHARGES IS #1000 AND MUST BEEN PAID TO THE TRANSPORTATION MANAGER BEFORE DELIVERY !COMMENCE