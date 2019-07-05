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注：上述高仿材料，随时都可以安排办理，毕业证成绩单，学校，专业，学位，毕业时间都可以根据客户要求安排。



二，办理流程：

如图1所示，收集客户办理信息;

2，客户付定金下单;

3，公司确认到账转制作点做电子图;

如图4所示，电子图做好发给客户确认;

5，电子图确认好转成品部做成品;

6，成品做好拍照或者视频确认再付余款;

7，快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。



三，真实网上可查的证明材料

1，教育部学历学位认证，留服官网真实存档可查，永久存档。

2，留学回国人员证明（使馆认证），使馆网站真实存档可查。



四，办理流程

如图1所示，客户提供相关材料，确定客户办理信息，给出最佳操作方案;

2，补充毕业证成绩单等相关材料;

3，留服官网注册申请账号，付定金;

4，预约递交时间，公司人员陪同客户本人一起去留服递交材料;

5，等待结果，完成结果书留服直接邮寄给客户

6，客户确认收到结果，付余款。



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