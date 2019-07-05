UWS毕业证书西悉尼大学毕业证成绩单Q/微914364911学历认证UWS留信认证UWS修改GPA成绩UWS澳洲本科毕业证UWS硕士毕业证『诚招代理』国外毕业证University of Western Sydney

远航教育（无显示点网页快照），办文凭认证，QQ/微信914364911，国外毕业证、成绩单，包括澳洲新西兰，

加拿大美国，英国德国等大学学历认证，实体公司，注册经营，质量保证，可视频看样本工艺质量，接受面谈。



一、快速办理高仿材料：

1、毕业证+成绩单+留学回国人员证明+教育部学历认证（全套留学回国必备证明材料，给父母及亲朋好友一份完美交代）；

2、雅思、托福，OFFER，在读证明，学生卡等留学相关材料（申请学校、转学，甚至是申请工签都可以用到）。

注：上述高仿材料，随时都可以安排办理，毕业证成绩单，学校，专业，学位，毕业时间都可以根据客户要求安排。



二、办理流程：

1、收集客户办理信息；

2、客户付定金下单；

3、公司确认到账转制作点做电子图；

4、电子图做好发给客户确认；

5、电子图确认好转成品部做成品；

6、成品做好拍照或者视频确认再付余款；

7、快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。



三、真实网上可查的证明材料

1、教育部学历学位认证，留服官网真实存档可查，永久存档。

2、留学回国人员证明（使馆认证），使馆网站真实存档可查。



四、办理流程

1、客户提供相关材料，确定客户办理信息，给出最佳操作方案；

2、补充毕业证成绩单等相关材料；

3、留服官网注册申请账号，付定金；

4、预约递交时间，公司人员陪同客户本人一起去留服递交材料；

5、等待结果，完成结果书留服直接邮寄给客户

6、客户确认收到结果，付余款。



咨询顾问：QQ/微信:914364911



Q/微信:914364911办理毕业证成绩单、教育部学历认证，留学回国证明