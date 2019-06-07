Windsor文凭办理/Windsor毕业证办理/微信Q744043126温莎大学学历办理/成绩单办理/Windsor毕业文凭办理/Windsor毕业证书办理/Windsor学位证书办理 University of Windsor

深洋教育【国外文凭认证专家Q微信744043126】专业办理加拿大UT/York/UO/UW/UA/SFU/UBC等大学毕业证成绩单回国证明教育部认证永久可查加拿大大学毕业证 加拿大高中毕业证

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二：真实使馆认证（留学人员回国证明），使馆存档

三：真实教育部认证，教育部存档，教育部留服网站永久可查

四：留信认证，留学生信息网站永久可查 (加拿大留学学历认证）

一：回国证明的用途：

《留学回国人员证明》是留学人员在国内证明留学身份、联系工作、创办企业、落转户口、申请国内各类基金等必备的材料。留学人员持有此证明还可以享受购买国产汽车免税等多项优惠政策。

二：教育部认证的用途：

如果您计划在国内发展，那么办理国内教育部认证是必不可少的。事业性用人单位如银行，国企，公务员，在您应聘时都会需要您提供这个认证。其他私营、外企企业，无需提供！办理教育部认证所需资料众多且烦琐，所有材料您都必须提供原件，我们凭借丰富的经验，帮您快速整合材料，让您少走弯路。

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特别关注：【业务选择办理准则】

一、工作未确定，回国需先给父母、亲戚朋友看下文凭的情况

办理一份就读学校的毕业证成绩单即可



二、回国进私企、外企、自己做生意的情况

这些单位是不查询毕业证真伪的，而且国内没有渠道去查询国外文凭的真假，也不需要提供真实教育部认证。鉴于此，办理一份毕业证成绩单即可



三、回国进国企、银行等事业性单位或者考公务员的情况

办理一份毕业证成绩单，递交材料到教育部，办理真实教育部认证

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敬告：面对网上有些不良个人中介，真实教育部认证故意虚假报价，毕业证、成绩单却报价很高，挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单，却不做认证，欺骗广大留学生，请多留心！办理时请电话联系，或者视频看下对方的办公环境，办理实力，选择实体公司，以防被骗！

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